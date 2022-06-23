Члены хоккейной команды «Армада» спасли тонущего человека в Одинцовском округе

Юные спортсмены из хоккейного клуба «Армада» спасли тонущего человека. Инцидент произошел на Мещерском пруду в Одинцове. На помощь утопающему кинулись впятером.

«Мы с ребятами отдыхали, купались. Я увидел, что посередине озера лежит мужчина, не двигается. Я сразу же поплыл за ним, позвал ребят. Мы вместе его начали вытаскивать. Там уже дальше мужчины с матрасами подбежали к нам и помогли», — рассказал член хоккейного клуба «Армада» Макар Новиков.

Глава округа Андрей Иванов встретился с молодыми героями и поблагодарил их за мужество. За чашкой чая ребята рассказали, где научились навыкам спасателей. Андрей Иванов вручил юным героям благодарственные письма и фирменные клюшки.

«Очень приятно, что вы оказались такими неравнодушными людьми. В наше время — это большая редкость, тем более среди молодежи. Про таких ребят, как вы, говорят, что вы — настоящие скромные герои», — сказал Андрей Иванов.

После беседы с главой округа ребята вышли на лед и сыграли со взрослой сборной клуба «Армада». Команды отыграли три полных периода по 20 минут.