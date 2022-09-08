Волонтеры «Молодой Гвардии» из Подмосковья получили награды за помощь жителям Донбасса | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 11:12 Поделиться Telegram

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Viber Волонтеры «Молодой Гвардии» из Подмосковья получили награды за помощь жителям Донбасса

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Депутат Госдумы Никита Чаплин наградил волонтеров «Молодой Гвардии» за помощь, оказанную жителям Донбасса. Встреча прошла в общественной приемной «Единой России» в Серебряных Прудах.

Среди награжденных ребят Дарья Новикова и Никита Попов. Им по 15 лет, и они активно помогают со сбором гуманитарной помощи, участвуют в экологических акциях.

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«Вот уже третий год мы работаем в неразрывной связке с ребятами: пандемия, выборная кампания, помощь Донбассу. Спасибо и низкий поклон за ваш труд, за постоянное желание помочь. Впереди у нас еще много работы и побед», — сказал депутат.

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Никита Чаплин рассказал, что с начала проведения специальной военной операции количество волонтеров «Молодой Гвардии» увеличилось вдвое. Он назвал ребят гордостью и кадровым резервом Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил участника специальной военной операции из Каширы за отвагу.

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