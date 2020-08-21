Членам советов подмосковных домов ответили на вопросы по замене счетчиков на интеллектуальные

Жителям Подмосковья рассказали о замене счетчиков на интеллектуальные. Для этого Министерство энергетики региона 21 августа провело еженедельное совещание в режиме видеоконференцсвязи с членами Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Теперь счетчики в домах меняются за счет гарантирующих поставщиков электрической энергии.

«В связи с переносом ответственности за приборы учета электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые компании, потребители перестанут нести затраты на приобретение и установку приборов учета, что составляет 5-20 тысяч рублей в зависимости от сложности работ по установке и вида самого прибора учета. Также с потребителя снимается вся ответственность за обслуживание и поверку приборов учета», — пояснил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что потребитель должен будет следить за сохранностью прибора учета только в том случае, когда оборудование установлено в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом.

Также министр подчеркнул, что затраты, которые ранее несли потребители, теперь будут нести гарантирующие поставщики и сетевые организации.

Обязательные требования к приборам учета на первом этапе не изменятся. На втором этапе, с 1 января 2022 года, вступают в силу требования, предусматривающие установку интеллектуальных приборов учета, которые станут ключевым элементом интеллектуальных систем учета энергии.

Благодаря им жители смогут онлайн следить за показаниями, при этом их можно проверить и на самом приборе учета. Также данные автоматически будут передаваться в энергокомпании.

Умные счетчики фиксируют уровень напряжения и частоту, позволяя, таким образом, потребителям следить за качеством электроэнергии. Кроме того, при интеллектуальном учете у потребителей появляется возможность дистанционной смены тарифа без замены прибора учета.

Заменять счетчики будут поэтапно. Новое оборудование сначала установят новым потребителям в рамках технологического присоединения. Действующие приборы заменят по мере выхода из строя, поломки или истечения межповерочного интервала.