Членам семей погибших военнослужащих из Подмосковья помогут в газификации домов | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 04:09 Поделиться Telegram

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Viber Членам семей погибших военнослужащих из Подмосковья помогут в газификации домов Мособлдума приняла закон о помощи в газификации домов членам семей погибших военнослужащих Pixabay.com

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В Московской области расширили список категорий граждан, которые могут рассчитывать на поддержку государства в сфере газификации индивидуальных жилых домов. Депутат Мособлдумы приняли законопроект в третьем чтении.

По новому закону помощь выплачивается одному из членов погибших военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Абхазии, Сирии, а также на территориях Донбасса и Украины. Также в список входят члены семей военнослужащих, которые проходят службу в войсках национальной гвардии РФ и имеют специальное звание полиции при исполнении обязанностей в ходе спецоперации на Украине

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Членами семьи считаются родители, мачехи и отчимы, если они воспитывали погибшего не менее пяти лет, вдовец или вдова, дети, в том числе усыновленные.

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«Оказывать помощь тем, кто потерял в боях за родину своих родных — наш общий долг», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В качестве поддержки государство оплатит стоимость газового оборудования, но не более 80 085 рублей. Также предусмотрена 100% оплата выполненных работ по газификации частного дома, в том числе: подключение к сетям газораспределения, разработка проектной документации, монтаж внутридомового газового оборудования и пусконаладочные работы.

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