Членам семей погибших военнослужащих захотели предоставить меры поддержки по газификации дома в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 02:31 Поделиться Telegram

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Viber Членам семей погибших военнослужащих захотели предоставить меры поддержки по газификации дома в Подмосковье Pxhere.com

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Мособлдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает расширение списка категорий россиян, имеющих право рассчитывать на финансовую поддержку при газификации индивидуальных жилых домов. Закон будет касаться семей погибших военнослужащих, уточнила пресс-служба Мособлдумы.

«Очень важно поддерживать семьи, которые остались без своих героев. Наш долг — оказывать им помощь, понимая, как тяжело потерять родных и близких и остаться с бытовыми проблемами один на один», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он также отметил, что в ближайшее время законопроект доработают и в самое короткое время примут в третьем, окончательном, чтении.

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Выплату при газификации домовладения намерены предоставлять семьям военнослужащих, погибших при участии в боевых действиях на территории Северного Кавказа, Афганистана, Сирии, Южной Осетии, Абхазии, Украины, ЛНР и ДНР.

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Дополнительная мера предусматривает оплату стоимости газового оборудования, но не превышающую 80 085 рублей. Кроме того, новая мера социальной поддержки предусматривает 100% оплаты выполненных работ по газификации домовладения, а также подключения его к сетям газораспределения, монтажа внутридомового газового оборудования и пусконаладочных работ, разработки проектной документации.

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