Членам семей мобилизованных стали бесплатно лечить зубы в Луховицах | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 04:22 Членам семей мобилизованных стали бесплатно лечить зубы в Луховицах

Читать 360tv в

Члены семей мобилизованных из Луховиц могут бесплатно вылечить зубы. Инициатива принадлежит руководству местной стоматологической клиники. Пока наши солдаты отстаивают интересы государства, предприниматели готовы позаботиться об их родных.

Одной из посетительниц подмосковной стоматологической клиники стала Мария Филенина. Мужа женщины мобилизовали месяц назад. Она осталась в Луховицах вдвоем с сыном.

Реклама

«Сегодня все шикарно, доктора замечательные, отношение, атмосфера. Мы очень рады помощи. У нас папа мобилизован уже как месяц», — рассказала Филенина.

Реклама

Инициатива поддержать родных и близких мобилизованных принадлежит генеральному директору клиники Гусейну Абакарову. Коллектив предложение с радостью поддержал.

«Братья держитесь! Мы с вами! Мы поможем чем можем вашим детям, вашим родителям. Вернитесь живыми», — обратился к мобилизованным главный врач стоматологической клиники Амир Махсудов.

Клиника только открылась. На празднике, устроенном по такому случаю, побывал глава округа Сергей Тимохин. Он пообщался с семьями мобилизованных, рассказал о мерах поддержки, которая им полагается, а также передал подарки и гумпомощь.