Подмосковье 08 сентября 2023, 19:17 Член Совета депутатов Звездного Городка и дочь летчика-космонавта Попович проголосовала в Щелкове Член Совета депутатов Звездного Городка Попович проголосовала в Щелкове Елена Катасонова

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Член Совета депутатов Звездного Городка округа Щелково и дочь летчика-космонавта СССР Оксана Попович проголосовала на выборах в Московской области. По ее мнению, каждому нужно выполнить гражданский долг.

«Для меня выборы очень важны. Мы сами выбираем будущее. Меня радует, что на наших избирательных участках активные граждане» — заявила Попович.

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Также на выборы пришла дочь космонавта Инесса Козырева.

«Я не проживаю в городке, но специально прикрепилась, чтобы проголосовать. Для меня важно будущее моей малой родины. Я желаю Звездному Городку дальнейшего процветания», — заявила Козырева.

Выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.

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