08 сентября 2023, 19:17
Член Совета депутатов Звездного Городка и дочь летчика-космонавта Попович проголосовала в Щелкове
Член Совета депутатов Звездного Городка Попович проголосовала в Щелкове
Член Совета депутатов Звездного Городка округа Щелково и дочь летчика-космонавта СССР Оксана Попович проголосовала на выборах в Московской области. По ее мнению, каждому нужно выполнить гражданский долг.
«Для меня выборы очень важны. Мы сами выбираем будущее. Меня радует, что на наших избирательных участках активные граждане» — заявила Попович.
Реклама
Также на выборы пришла дочь космонавта Инесса Козырева.
«Я не проживаю в городке, но специально прикрепилась, чтобы проголосовать. Для меня важно будущее моей малой родины. Я желаю Звездному Городку дальнейшего процветания», — заявила Козырева.
Выборы пройдут в Подмосковье с 8 по 10 сентября.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Щелково
Звездный городок
Выборы в Подмосковье — 2023
Реклама
Реклама