07 марта 2024, 21:44
Член избирательной комиссии рассказала жителям Подмосковья о возможности проголосовать на дому
Член избирательной комиссии Ирина Богатырева рассказала о процедуре президентских выборов на дому. Этой возможностью смогут воспользоваться все те, кто по разным причинам не может покинуть свое жилище.
По словам Богатыревой, в каждой избирательной комиссии находится минимум три переносных урны для голосования.
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«Мы берем у избирателя заявление о том, что он желает проголосовать на дому. Согласовываем с ними дату и время и в определенные избирателями часы приходим к ним с переносной урной для голосования», — объяснила Богатырева.
Чтобы проголосовать, не выходя из дома, избирателю нужно при получении бюллетеня проставить на заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования серию и номер своего паспорта или документа, который его заменяет, указать дату голосования и поставить свою подпись.
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Выборы президента РФ
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