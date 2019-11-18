Центральная детская библиотека в Раменском открылась 18 ноября после ремонта по проекту модернизации подмосковных библиотек «Перезагрузка». Она была оборудована согласно новым требованиям безопасной и доступной среды, фонды пополнились книжными новинками, пространство грамотно разделено на различные зоны: читальный зал, зона обслуживания, современный компьютерный зал, досуговая зона. Модернизация библиотеки была профинансирована из муниципального бюджета.

В рамках проекта «Перезагрузка» Раменская центральная детская библиотека кардинально преобразилась. У юных читателей появились модные зоны для чтения, отдыха, игры и образовательных занятий. В библиотеке уже внедрено «системное расписание», которое позволяет разнообразить культурную жизнь читателей и наполнить библиотечное пространство образовательными и культурными событиями. Регулярно проводятся мастер-классы по каллиграфии, театральные занятия, интерактивные уроки по истории, литературе, английскому языку, кружки по шахматам и моделированию.

В программу открытия библиотеки вошли презентация книжных новинок, экскурсия по библиотеке, круглый стол, мастер-классы, творческая программа, настольные игры и занятия с детьми.

Проект Министерства культуры «Перезагрузка библиотек Подмосковья» стартовал в 2017 году, с каждым годом охватывая все больше библиотек региона. Его цель — сделать подмосковные библиотеки современными и востребованными центрами знаний, интеллектуального и культурного досуга жителей. Для этого в библиотеках модернизируют и актуализируют пространство и услуги, проводят обучение сотрудников, внедряют новые методики и форматы работы

В 2019 году для реализации проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья» были выбраны 9 пилотных территорий — 7 городов (Балашиха, Долгопрудный, Красногорск, Одинцово, Раменское, Сергиев Посад и Химки) 2 муниципалитета (г.о. Домодедово и г. о. Щелково).

На модернизацию библиотек по проекту «Перезагрузка библиотек Подмосковья» муниципальные власти всех пилотных территорий выделили в этом году суммарно более 27 млн рублей. Основной статьей расходов для участников проекта стало проведение ремонта и обновление техники и мебели. На сегодня ремонтные работы по проекту «Перезагрузка» полностью завершены в пилотных библиотеках Сергиева Посада, Одинцова, Химок и Домодедова.

В 2019 году 100 сельских библиотекарей Подмосковья прошли обучение по программе повышения квалификации, которая включала в себя следующие направления: управление проектами в сфере культуры и искусства, нормативно-правовая база в работе библиотеки, системное расписание как основной инструмент организации массовой работы, принципы организации пространства, экспозиционная деятельность.

Основной целевой показатель «Перезагрузки» в 2019 году — прирост посещаемости библиотек, участвующих в проекте, на 20 процентов. За истекшие 8 месяцев средний рост посещаемости в «пилотах» уже составил более 20 процентов. Например, в Химках количество посещений библиотеки выросло на 69 процентов, в Одинцове — на 49. Суммарный прирост посещаемости в сельских библиотеках г. о. Домодедово — 38, г. о. Щелково — 7 процентов.