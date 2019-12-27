«Читающие» автобусы вышли на маршруты в Дубне

В Дубне общественный транспорт превратили в библиотеки на колесах. В округе стартовала акция «Читающий автобус».

Перед стартом акции библиотекари расставили книги в специальные кармашки на сиденьях. В книжный рейс отправились шесть городских автобусов.

«Каждый день муниципальные библиотеки города будут обновлять ассортимент книг, которые будут путешествовать вместе с автобусами. И книги для взрослых, и книги для детей, и художественная, и научно-популярная литература. Все книги нашей акции будут отмечены специальными знаками», — рассказала Виктория Закинян, библиотекарь.

Есть и подарочная закладка. Ведь книгу разрешается не только читать в автобусе, но и забрать с собой. Если кармашки опустеют, сотрудники МОСТРАНСАВТО сообщат в библиотеки, и передвижной фонд снова пополнится. По сути, читающие автобусы — разновидность буккросинга.

«Это очередная акция буккроссинга, можно положить книгу взамен взятой. Это акция для того, чтобы отвлеклись люди от гаджетов и стали больше читать книги», — отметила Людмила Кузмионова, исполняющий обязанности заместителя главы администрации г. о. Дубна.

В первый читающий рейс отправились директора и ученики школ, библиотекари, сотрудники администрации. Книга по душе нашлась каждому.

Среди пассажиров оказался и юный Александр Сергеевич Пушкин. Сначала декламировал известные строки своих произведений, а потом сам с головой погрузился в чтение.

Акция проходит по всему Подмосковью. Уже 200 читающих автобусов можно встретить на дорогах региона.