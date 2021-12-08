Чистую воду подвели к домам еще 5 тысяч жителей Путилкова

Теперь о качестве воды жителям Путилкова в Красногорском округе можно не беспокоиться. Здесь открыли новый водозаборный узел. Строили с комфортом — без отключения и ограничения подачи воды. Сами жители рассказывают, что ждали запуска с нетерпением.

«К сожалению, наши застройщики не до конца выполнили свои обязательства. Резервуары для хранения воды были не достроены. Страдало качество. Вода была ржавая, шло очень сильное превышение жесткости, фторидов. Вот мы с жителями самостоятельно даже сдавали воду на испытания, на соответствие нормативам», — рассказала жительница Путилкова Наталья Шестобитова.

Источник фото: телеканал «360»

Администрация жителей услышала. Постепенно начали проводить работы. В эксплуатацию уже ввели новое оборудование, теперь будет проводиться обезжелезивание воды.

Источник фото: телеканал «360»

Сам объект передали на обслуживание АО «Водоканал» в 2017 году. Тогда при обследовании ВЗУ обнаружили: не работает станция очистки, а в некоторых местах нет протока воды. Исправили ситуацию быстро. Все свойства воды уже проверили в лаборатории, там подтвердили, что она безопасна для жителей.

«У нас заключен договор со специализированной лабораторией, которая проверяет качество воды и предоставляет нам эти протоколы. Из чего мы делаем анализ, где у нас ухудшение воды, где в норме вода, и проводим соответствующие работы», — сказал генеральный директор АО «Водоканал» Петр Шейкин.

Источник фото: телеканал «360»

А вот водонапорная башня — настоящее наследие истории, долгое время она не эксплуатировалась. Сейчас ее используют как помещение для очистки воды.

«На сегодняшний день на данном ВЗУ работает три насоса. Один производительностью 60 кубов и два по 60 кубов — 120 кубов. Данная башня была выбрала для очистки воды на одну скважину», — сообщил генеральный директор ООО «ГОСТвода» Андрей Сычев.

Источник фото: телеканал «360»

В дальнейшем башню планируют украсить. Специалисты уверены — так она станет настоящим символом.

«Пока мы внутренний контур осветили. В течение недели мы еще снаружи осветим, чтобы было красиво и символизировало нашу профессию», — отметил генеральный директор АО «Водоканал» Петр Шейкин.

Сегодня на ВЗУ работает сразу два глубинных насоса. Качественной водой новая станция обеспечит до пяти тысяч человек.