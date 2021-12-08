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    08 декабря 2021, 17:09

    Чистую воду подвели к домам еще 5 тысяч жителей Путилкова

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Теперь о качестве воды жителям Путилкова в Красногорском округе можно не беспокоиться. Здесь открыли новый водозаборный узел. Строили с комфортом — без отключения и ограничения подачи воды. Сами жители рассказывают, что ждали запуска с нетерпением.

    Чистую воду подвели к домам еще 5 тысяч жителей Путилкова

    «К сожалению, наши застройщики не до конца выполнили свои обязательства. Резервуары для хранения воды были не достроены. Страдало качество. Вода была ржавая, шло очень сильное превышение жесткости, фторидов. Вот мы с жителями самостоятельно даже сдавали воду на испытания, на соответствие нормативам», — рассказала жительница Путилкова Наталья Шестобитова.

    Чистую воду подвели к домам еще 5 тысяч жителей Путилкова | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Администрация жителей услышала. Постепенно начали проводить работы. В эксплуатацию уже ввели новое оборудование, теперь будет проводиться обезжелезивание воды.

    Чистую воду подвели к домам еще 5 тысяч жителей Путилкова | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Сам объект передали на обслуживание АО «Водоканал» в 2017 году. Тогда при обследовании ВЗУ обнаружили: не работает станция очистки, а в некоторых местах нет протока воды. Исправили ситуацию быстро. Все свойства воды уже проверили в лаборатории, там подтвердили, что она безопасна для жителей.

    «У нас заключен договор со специализированной лабораторией, которая проверяет качество воды и предоставляет нам эти протоколы. Из чего мы делаем анализ, где у нас ухудшение воды, где в норме вода, и проводим соответствующие работы», — сказал генеральный директор АО «Водоканал» Петр Шейкин.

    Чистую воду подвели к домам еще 5 тысяч жителей Путилкова | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    А вот водонапорная башня — настоящее наследие истории, долгое время она не эксплуатировалась. Сейчас ее используют как помещение для очистки воды.

    «На сегодняшний день на данном ВЗУ работает три насоса. Один производительностью 60 кубов и два по 60 кубов — 120 кубов. Данная башня была выбрала для очистки воды на одну скважину», — сообщил генеральный директор ООО «ГОСТвода» Андрей Сычев.

    Чистую воду подвели к домам еще 5 тысяч жителей Путилкова | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    В дальнейшем башню планируют украсить. Специалисты уверены — так она станет настоящим символом.

    «Пока мы внутренний контур осветили. В течение недели мы еще снаружи осветим, чтобы было красиво и символизировало нашу профессию», — отметил генеральный директор АО «Водоканал» Петр Шейкин.

    Сегодня на ВЗУ работает сразу два глубинных насоса. Качественной водой новая станция обеспечит до пяти тысяч человек.