Камеры помогли устранить более 4,8 тысячи нарушений чистоты и порядка в Подмосковье

Система «Безопасный регион» позволила выявить более 4,8 тысячи нарушений чистоты и благоустройства в Подмосковье. Большую часть нарушений уже устранили, сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

«Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области помимо ежедневного надзора за территорией мобильными экипажами, осуществляют контроль за территорией при помощи областной системы „Безопасный регион“», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала запуска системы удалось зафиксировать 4820 нарушений чистоты и благоустройства. Всего специалисты устранили уже 4233 нарушения. За прошедшую неделю выявили 107 случаев невыполнения правил, из которых устранили 89.

«В настоящий момент в Подмосковье установлено более 74 тысяч видеокамер системы „Безопасный регион“, в том числе 380 „Умных камер“», — уточнили в региональном Госадмтехнадзоре.

Ранее министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар сообщил, что количество активных пользователей мобильного приложения «Добродел» перевалило за 700 тысяч. Всего в программе зарегистрированы 1,9 миллиона пользователей.