Подмосковье 08 февраля 2024, 16:20 Чистоту воздуха проверили в 11 округах Подмосковья за неделю Фото Минэкологии

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Минэкологии Подмосковья проверило чистоту воздуха в 11 городских округах за неделю. Превышений загрязняющих веществ не выявили.

Как рассказали в ведомстве, проверки проводили на мобильных эколабораториях. Они совершили 19 выездов в Мытищи, Пушкино, Ленинский округ, Коломну и другие округа.

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«Система мониторинга воздуха ГКУ „Мособлэкомониторинг“ служит своеобразным индикатором и позволяет выявлять факторы, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и их источники», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Министр добавил, что часто жители жалуются на неприятный запах с какого-либо предприятия, но это не говорит о превышении концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

«Есть и обратная ситуация, когда запах не ощущается, а ПДК высоки. Поэтому удостовериться в наличии или отсутствии превышений можно лишь, проведя лабораторный анализ», — добавил он.

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