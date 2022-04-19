Чистоту в социальных центрах Подмосковья проверят через мобильное приложение
Ежемесячные проверки центров социального обслуживания начались в Подмосковье. Оценить чистоту и порядок поможет мобильное приложение.
Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, в Подмосковье проверят состояние центров занятости, клубов «Активного долголетия» и не только.
Сделать это поможет приложение «Проверки Подмосковья». Там уже появился новый модуль, посвященный содержанию социальных центров.
Мобильное приложение регулярно дополняют новыми модулями
Надежда Куртяник.
Она уточнила, что в приложении сформировали чек-лист, по которому проверят порядок в социальных центрах.
Например, под контроль возьмут чистоту территории, наличие мусора, опавшей листвы, луж, навалов деревьев, нескошенной травы, сухостоя.
Результаты отправят в Министерство социального развития Подмосковья. Если модераторы увидят нарушения, хозяевам учреждений потребуется оперативно устранить.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уборка дворов и подъездов — одна из приоритетных задач в социальной сфере.