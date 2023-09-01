Подмосковье 01 сентября 2023, 17:34 Чистоту пляжей проверили свыше двух тысяч раз в Подмосковье за лето ГУСТ МО

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Купальный сезон завершился в Подмосковье. За три теплых месяца сотрудники Главного управления содержания территорий проверили места отдыха у воды свыше двух тысяч раз.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, всего в Подмосковье обустроено свыше 200 пляжных зон. За лето их состояние проверили 2195 раз. Инспекторы выявили 941 замечание, из которых 99% были оперативно устранены.

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«Основными недочетами стали: замусоренность, несвоевременный покос и опиловка сухостойных ветвей, необходимость покраски элементов малых архитектурных форм. За качеством и скоростью отработки недочетов мы тщательно следили в течение всего сезона», - сказала она.

Аипова добавила, что актуальными остаются пикники у воды. Жителей просят не оставлять после себя мусор и выбрасывать его только в положенных местах.

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