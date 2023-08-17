Подмосковье 17 августа 2023, 11:00 Чистоту парков Подмосковья 9 тысяч раз проверили по чек-листу в приложении с начала года Unsplash

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Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» помогает контролировать чистоту парков. К системе подключено 140 общественных пространств. Только с начала года в Московской области приложением воспользовались около девяти тысяч раз.

«Цифровой контроль ведется в 46 городских округах. Более 340 исполнителей из числа сотрудников или директоров парков контролируют качество уборки и состояние территории», — заявила министр государственного управления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Проверки проводят по специальному чек-листу. Инспекторы следят за чистотой дорожек, качеством уборки урн и санузлов, проверяют наличие освещения. После мониторинга онлайн-отчет с фотографиями направляется представителю Министерства культуры и туризма Подмосковья. Отмечается, что подобные проверки проводятся дважды в неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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