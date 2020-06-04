Чистота своими руками. В Видном жители взялись за преображение набережной

В подмосковном городе Видное жители самостоятельно решили чистить набережную реки Купелинки. Год назад ее благоустроили. Позже появились энтузиасты, каждый день проводящие там уборку. Они косят траву и камыши, выносят мусор.

Инициатором стал местный житель Алексей Тихонов. И теперь ежедневная уборка вошла в привычку.

Когда благоустроили набережную, мы приняли такое решение. Я лично принял, чтобы камыш убрать. Ну и надеемся на хорошую поддержку, чтобы нашу речку почистили Алексей Тихонов.

Активисты очищают от камыша всю прибрежную зону. Алексей Тихонов задействовал свою лодку. На старте желающих помочь было не очень много, но позднее жители начали подключаться активнее.

«Сначала, конечно, мало кто откликался, но инициатива растет. Все началось с обычных работников около домов, а затем люди выходили и поддерживали», — рассказала местная жительница Наталья Козыренкова.

Сейчас они планируют оборудовать на берегу «живые уголки». Активисты хотят поставить домики для уток.

А в подмосковном Пушкино чистят от мусора реку Серебрянку. Не останется залежей бытовых отходов, которые скопились за долгое время. Поручение навести порядок дал губернатор — он приезжал проверить благоустройство.