Чистомэны идут в народ. Жители Подольска переняли инициативу известного блогера

Житель Челябинска в зеленой маске ходит по городу и собирает мусор, а затем рассказывает об этом в своих соцсетях. Там он известен как Чистомэн. В Подольске решили перенять инициативу и теперь делают то же самое, но только без масок.

Молодой человек из Челябинска лицо не показывает, предпочитает зеленую маску — цвета борцов за экологию. По зову сердца он собирает мусор, развешивает скворечники, срывает безобразные объявления со столбов и остановок. У «зеленого супермена» уже больше 55 тысяч подписчиков в соцсетях и масса последователей по всей России. Самые активные и продвинутые живут в подмосковном Подольске.

Источник фото: телеканал «360»

Александр с женой Татьяной уже несколько лет добровольно собирают мусор. У них даже есть свой паблик во «Вконтакте» «Зеленый Подольск». Молодая неравнодушная семейная пара вместе с единомышленниками выходит на улицы города для борьбы с мусором и с удовольствием поддерживает своего челябинского соратника.

«Про Чистомэна я могу сказать, что он занимается очень полезными вещами. Очень много полезных постов в соцсетях создает, чтобы люди брали пример. И сами мы уже убираемся лет пять», — рассказал основатель паблика «Зеленый Подольск» Александр Попский.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята узнают о самых грязных местах в городе от местных жителей. Внешне Подольск вполне чистый город, но есть «особенные» места: сейчас, несмотря на то, что наконец-то выпал снег, спуститься, например, к реке очень сложно.

«Я купался здесь когда-то. А теперь даже в сапогах страшно заходить», — отметил Александр Попский.

Источник фото: телеканал «360»

Челябинский чистомэн в своих соцсетях часто спрашивает, есть ли у него последователи в других городах. Ответ утвердительный. В одном Подольске их немало: молодые стильные ребята действительно в свободное время добровольно и бесплатно убирают город.

«Собираем мусор после шашлычников и рыбаков. Нас хвалят, но присоединяются редко. Хотя есть и такие — спасибо им за помощь», — сказала основатель паблика «Зеленый Подольск» Татьяна Колесникова.