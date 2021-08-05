Чистой питьевой водой обеспечили весь микрорайон Новский в Балашихе

Качество воды улучшили во всех домах из микрорайона Новский в Балашихе. Старые трубы были изношенными на 100%. Теперь здесь построили новую водопроводную сеть. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Источник фото: Евгений Дудин

Чистота питьевой воды — один из основных вопросов, который когда-то волновал жителей Балашихи. Они просили улучшить ее качество, и перемены уже произошли.

Мы здесь встречались два года назад. Одна из основных просьб жителей — решить проблему с водой. Этой проблемы больше нет — все дома полностью обеспечены чистой водой Игорь Брынцалов.

Перемены коснулись не только жилых построек, но и детского сада № 39. Он рассчитан на 90 ребят. Это важный для местных жителей социальный объект.

«Самое главное дошкольное учреждение тоже обеспечили качественной водой. Детский сад привели в соответствие», — добавил Брынцалов.

Вместе с главой округа Сергеем Юровым и специалистами из лаборатории в Балашихе взяли пробу новой воды.

«Сегодня мы видим совершенно другое качество», — отметил председатель Мособлдумы.

Работы в микрорайоне выполнили по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Чистая вода».