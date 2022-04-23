Чистое дело. Около миллиона жителей Москвы и Подмосковья вышли на субботники

Сезон весенних субботников начался в Москве и Подмосковье. В этом году в акции уже приняли участие около миллиона активистов.

Московские активисты провели еженедельные субботники. К акции присоединилось 200 жителей Капотни. Они убрали парки и скверы, а также привели в порядок памятники героям ВОВ. Волонтеры Капотни встретились у местного пруда. С собой они взяли грабли и ведра.

Пруд Капотни — любимое место отдыха для жителей района. Сюда часто приходят, чтобы полюбоваться на лебедей, порыбачить и взять несколько уроков истории на природе. Один из волонтеров рассказал «360» почему решил поучаствовать в субботнике.

«Я шел мимо, у меня было свободное время. Думаю, почему бы не сделать доброе, хорошее дело», — поделился мужчина.

Волонтеры расчистили и городской сквер. Здесь они привели в порядок памятные доски, газоны и площадь перед районным монументом Победы. Этот памятник полностью отреставрировали летом 2020 года. Реконструкцией занимался Московский НПЗ. Его сотрудники воссоздали сложные геометрические формы и сохранили 30-метровую стелу. Руководитель благоустройства Московского НПЗ Юлия Гуськова рассказала, как проходят субботники.

«Мы убираемся не только на территории нашего предприятия, но и на территории района. И здесь, на нашей прекрасной Аллее Славы, и на территории сквера, который находится рядом с прудом, где живут наши чудесные лебеди. На самом деле, это важно, потому что многие работники завода являются жителями района Капотня. И это объединяет нас всех», — сообщила она.

На субботнике занимались не только уборкой. На территории НПЗ высадили несколько туй. Деревьями украсили территорию у памятника воинам и труженикам. Глава управы Капотни Игорь Давидович сказал, что жители района привыкли относиться ко всему бережно.

«Учитывая, что главным районообразующим предприятием является МНПЗ, естественно, связь тех, кто работает и живет в районе, она крайне сильна. Район достаточно анклавный. У нас много династий, тех, кто и работает на заводе и проживает в районе, — соответственно, в районе есть традиция относиться ко всему бережно», — поделился он.

Всего в Москве и области на субботники вышли около одного миллиона человек.

Субботник продлится до 30 апреля. Все точки сбора отмечены на интерактивной карте.