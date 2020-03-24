Чисто и красиво: в Онуфриеве отремонтируют подъезды

Облупленные и разрисованные стены, мусор, перегоревшие лампочки, сломанные почтовые ящики и грязные стекла на окнах — такую картину постоянно наблюдают жители Онуфриева в подъездах своих домов. Однако уже совсем скоро их отремонтируют.

Речь идет о подъездах в домах 12, 26, а также с 14 по 18. Там заменят входные и тамбурные двери, установят новые почтовые ящики и светильники. Кроме того, в каждом подъезде уложат плитку на первом и втором пролетах, а все электрические провода уберут в специальные короба — для безопасности.

Всего в Онуфриеве с июня по сентябрь будут ремонтированы восемь подъездов.

В том году делали в этих же домах первые подъезды. В этом году вторые. И дома будут закончены Александр Веревкин руководитель Истринского ЖЭУ.

Всего в городском округе Истра за 2020 год отремонтируют более 60 подъездов. Их обновят по губернаторской программе.