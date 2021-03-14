Чистейшая вода появится в домах Люберец

Подмосковные власти активно занимаются улучшением качества воды. В ближайшее время еще больше домов в Люберцах получит чистейшую воду. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

За семь лет специалисты улучшили водоснабжение в 12 муниципалитетах Подмосковья, где живут 12 миллионов человек. В этом году в Люберцах начнется строительство нового водовода протяженностью почти семь километров. Он обеспечит чистой водой еще 45 тысяч жителей.

«Мы очень активно развиваем восточную систему водоснабжения. У нас каждый год обеспечиваются чистой водой десятки тысяч людей. Поэтому, с одной стороны, мы работаем с „Мосводоканалом“, с другой — активно запускаем восточную систему водоснабжения. Это чистейшая вода, которая находится на территории Владимирской области», — рассказал он в эфире программы «Неделя в городе».

Воробьев отметил специфику подмосковной воды: в ней содержится много железа, поэтому нужна специальная система очистки. Губернатор ранее рассказал, что этап проектирования нового водовода продлится восемь месяцев. После него начнется строительство.