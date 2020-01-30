Некоторые жители Подмосковья жалуются на плохую воду. У одних она ржавая, у других — с неприятным запахом. Но у подавляющего большинства проблемы с водой удалось решить. Остальным нужно подождать еще немного — работы по очистке завершат в конце 2020 года. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью Ираде Зейналовой.

Он отметил, что в Подмосковная вода традиционно содержит много железа, а в 2013 году из кранов двух миллионов жителей текла «безобразная, красного цвета». Чтобы решить эту проблему, проложили восточную систему водоснабжения — ее проектировали еще которую еще в Советском Союзе, поэтому региональным властям пришлось ее реанимировать. Только после этого можно было запускать воду.

Благодаря этому ситуация улучшилась в Железнодорожном, Балашихе, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Богородске и других городах восточного направления.

Но сети, по которым идет вода, оставляют желать лучшего. Поэтому мы построили 300 водозаборных узлов. Это установки воды, которые мы поднимаем снизу. <…> Вода не просто идет в кран, а очищается. Эта большая работа будет закончена в 2020 году, и уже сейчас абсолютное большинство в Подмосковье пьет чистую воду. Андрей Воробьев.

Однако работа продолжится, пока чистая вода не будет у 100% жителей.

Кроме того, в Московской области решают вопрос газификации. До 2025 года в регионе построят почти 1,9 тысячи километров газопровода. Об этом Андрей Воробьей рассказал во время традиционного обращения к жителям Подмосковья.

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