01 декабря 2022, 15:22
Чистая вода пришла в дома жителей Власихи
Новое оборудование установили на станции водозаборного узла «Школьный» во Власихе. Больше трех тысяч местных жителей начали получать чистую воду.
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«Пусконаладочные работы на объекте выполнены в полном объеме. Новое оборудование позволило обеспечить качественным водоснабжением 3,5 тысячи жителей Власихи», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Раньше ВЗУ «Школьный» выдавал воду с большим содержанием железа, которого было в 1,5–2 раза больше нормы. Задачу по обновлению узла произвели в сжатые сроки — всего за четыре месяца. Работы выполнили в рамках программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
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ЖКХ
Власиха
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