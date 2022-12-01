Подмосковье 01 декабря 2022, 15:22 Чистая вода пришла в дома жителей Власихи

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Новое оборудование установили на станции водозаборного узла «Школьный» во Власихе. Больше трех тысяч местных жителей начали получать чистую воду.

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«Пусконаладочные работы на объекте выполнены в полном объеме. Новое оборудование позволило обеспечить качественным водоснабжением 3,5 тысячи жителей Власихи», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Раньше ВЗУ «Школьный» выдавал воду с большим содержанием железа, которого было в 1,5–2 раза больше нормы. Задачу по обновлению узла произвели в сжатые сроки — всего за четыре месяца. Работы выполнили в рамках программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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