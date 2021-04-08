Чистая вода пришла в 80% домов Дзержинского

Дзержинский избавляется от проблем с водоснабжением. В дома приходит качественная питьевая вода. Летом она появится у всех жителей округа.

Источник фото: телеканал «360»

Жители Дзержинского рассказали, что более 10 лет из-под крана текла вода коричневого цвета с резким запахом сероводорода, а фильтры служили максимум две недели.

«Она либо коричневая с примесью черного и с камнями, на кранах росли сталактиты и сталагмиты, белье я стирала иногда даже не дома. Запах как из болота, сероводорода, нефти», — поделилась Юлия Львова, местная жительница.

Такой жидкостью боялись даже мыть посуду, но теперь из-под крана можно спокойно пить. В Дзержинский начала поступать вода «Мосводоканала». В конце марта здесь завершили строительство двух участков нового водовода.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше городской округ питался от старых сетей — первый узел здесь заложили в 58-м году. С тех пор трубы, конечно, обновляли, но не так быстро, как нужно, и они окончательно обветшали. А сети, по которым жидкость идет от самого водонапорного узла, износились на 50%. Сейчас систему постепенно обновляют. Качество лично проверяет министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Он дегустирует воду с жителями и благодарит за терпение.

После дегустации все отметили, что помимо очевидного изменения цвета, вода стала еще и мягче — ведь снизилось содержание железа. Жидкость очищают по современным технологиям, никакой хлорки и добавок. А еще ее обогащают кислородом. Такая вода теперь поступает в 80% квартир Дзержинского. То есть качественную воду получают почти 47 тысяч жителей.

Источник фото: телеканал «360»

Обновление сетей идет в рамках программы «Чистая вода». Сначала меняют то, что не видно глазу — подземные трубы, а потом приступят к реконструкции самого здания водовода.

«Это был первый этап, мы проложили более 1,5 километра коммуникаций, работы не останавливаются, к июню выполним очередной этап, работы сейчас ведутся», — уточнил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сейчас строителям осталось возвести последний, третий участок, и уже летом такая же чистая вода, как в квартире Юлии Львовой, начнет поступать всем жителям Дзержинского.