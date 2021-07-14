Чистая вода придет в дома 700 тысяч жителей Подмосковья

Программа «Чистая вода в Подмосковье» уже реализуется в 48 городских округах. Обеспеченность качественным водоснабжением, по данным Роспотребнадзора, выросла с 83 до 92,5%. Об этом рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За последние шесть лет качество воды в домах улучшилось для двух миллионов жителей Подмосковья. В 48 округах провели модернизацию и строительство 396 объектов.

«Нами разработана трехлетняя программа до 2024 года. Это 146 мероприятий, которые коснутся еще более 700 тысяч человек. Ежегодно мы поставили для себя планы увеличения мероприятий на сумму более 7,5 миллиарда рублей. Мы охватываем 28 городских округов до 2024 года», — отметил глава ведомства.

В 2021 году работа по программе проходила в 11 проблемных округах: в Одинцове, Дзержинском, Зарайске, Балашихе, Люберцах, Богородском, Солнечногорском, Раменском, Фрязине, Чехове и Ленинском. Велиховский сообщил, что уже в этом году более 200 тысяч жителей получат в свои дома качественную воду.

В первом полугодии программа была реализована в Одинцове, Дзержинском и Зарайске. Чистую воду получили более 90 тысяч человек.

«Мы посмотрели социологические опросы. Почти в два раза снижается уровень неудовлетворенности качеством водоснабжения в таких городских округах, как Балашиха, Дзержинский, Павловский Посад», — сообщил министр ЖКХ.

В Дзержинском уже открыты три этапа водовода. Около 60 тысяч жителей на сегодняшний день обеспечены качественной водой из Москвы.

В Одинцове качество воды уже улучшилось для 25 тысяч жителей. Жалоб стало на 60% меньше.

В Зарайске запущено три водозаборных узла. Качественной водой обеспечили семь тысяч человек, проживающих в малых населенных пунктах.

«Реально в небольшие деревни пришла качественная питьевая вода с хорошей очисткой. Потому что все эти станции обеспечены дополнительной очисткой и обезжелезиванием воды», — отметил Велиховский.

В микрорайон Железнодорожный в Балашихе в сентябре–октябре тоже подведут воду от Мосводоканала. В Богородском в октябре запустят повышающую насосную станцию, благодаря чему качественную воду получат 20 тысяч человек в четырех населенных пунктах. В том же месяце еще одну станцию запустят в Люберцах, где чистую воду получат семь тысяч человек. Также два водозаборных узла в рамках национального проекта построят во Фрязине. Качество воды улучшится для 25 тысяч жителей.

Власти Подмосковья уже начали готовиться к реализации программы в 2022 году. В первом квартале планируется подать московскую воду в поселок Томилино в Люберцах. Второй этап затронет микрорайон Октябрьский и поселок Мирный.