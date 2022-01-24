«Чистая вода» придет к 4 тысячам жителей Солнечногорска в 2022 году

Около четырех тысяч жителей Солнечногорска в ближайшее время обеспечат качественным водоснабжением. Работы ведут в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства ЖКХ.

По данным пресс-службы, в городском округе Солнечногорск в настоящее время реконструируется ВЗУ № 1. Он расположен в дачном поселке Поварово.

Сообщается, что работы ведутся в соответствии с графиком. К этому моменту внутриплощадочные сети обустроены на 60%, смонтирован металлокаркас, установлены пять фильтров обезжелезивания, смонтирован тонкослойный отстойник. Общий уровень технической готовности объекта составляет 68%.

«С учетом пуско-наладочных работ объект будет запущен в конце третьего квартала текущего года, в результате чего порядка четырех тысяч жителей получат чистую воду в дома», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Работы в рамках подпрограммы «Чистая вода» рассчитаны на срок с 2018 по 2024 год. Предполагается, что за это время качественным водоснабжением будут обеспечены более двух миллионов жителей Московской области.