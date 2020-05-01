Чистая вода появится у трех тысяч жителей Ленинского округа. В следующем году там отремонтируют ВЗУ

В Ленинском городском округе началась реконструкция водозаборного узла. Работы завершатся уже в начале следующего года. Три тысячи жителей деревни Дроздово получат чистую питьевую воду. Об этом рассказала пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

ВЗУ в Ленинском округе отремонтируют в рамках губернаторской программы «Чистая вода». Муниципалитет уже провел конкурсные процедуры и определил подрядчика.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский сообщил, что работы планируется завершить в первом квартале следующего года.

«Более чем у трех тысяч жителей Ленинского городского округа значительно улучшится качество питьевой воды», — подчеркнул министр.

Он добавил, что в этом году в Подмосковье начнут ремонтировать пять водозаборных узлов.

Всего в Московской области по программе «Чистая вода» с 2019 по 2024 год реконструируют и построят свыше 50 объектов по водоснабжению. Это позволит улучшить качество питьевой воды в домах 250 тысяч жителей региона.