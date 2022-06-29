Чистая вода появилась у жителей микрорайона Сакраменто в Балашихе

В 10 домах микрорайона Сакраменто заменят ржавые трубы.

Жители микрорайона Сакраменто около двух лет искали решение проблемы с плохой водопроводной водой. Горожане объединились и создали активную группу.

«Отправляли видеосъемки, как ржавая вода течет, приходили в администрацию, участвовали в круглых столах, искали решение данной проблемы, проводили выездные экспертизы, искали причину», — рассказал житель дома № 17 по ул. Добросельская Егор Шевелев.

Проблема оказалась в металлических трубах. В низ скапливалась ржавчина, из-за этого вода приобретала темный цвет. Решили заменить инженерные сети на полипропиленовые. Эксперементальным стал дом № 9 по улице Дубовая.

Источник фото: телеканал «360»

«После поручения губернатора и после выполнения пилотного проекта мы совсметсно с администрацией, общественностью посмотрели результаты на одном доме, увидели, что результаты положительные, качество воды изменилось в лучшую сторону. Теперь никаких претензий нет. Поэтому мы создали дорожную карту по 10 приоритетным домам, где жители сейчас чувствуют неудобства по части воды», — сообщил первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов.

Инженерные сети заменят также по следующим адресам:

Сосновая д. 1,10, 15, 17

Дубовая д. 7

Мещера д. 5, 10, 11

Березняковая д. 4

Добросельская д. 17))

«В настоящий момент силами управляющей компании „ПИК-комфорт“ закуплен материал для проведения данных работ. Составлена дорожная карта по замене внутренних инженерных систем, которая должна быть реализована до конца текущего года», — отметил заместитель начальника управления ЖКХ администрации городского округа Балашиха Дмитрий Брушлинский.

Вместо старых труб установят полипропиленовые. Они пластиковые, им не грозит ржавчина, материал этот более долговечный.

При замене труб людей в воды в домах не будет не более, чем три часа. Всего до конца года поменяют более 320 метров труб и 140 единиц запорной арматуры.