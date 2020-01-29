Чистая вода появилась у жителей деревни Щекино в Клину. Новая станция очистила ее от железа

Первая в 2020 году станция обезжелезивания открылась в деревне Щекино городского округа Клин. Теперь ее жители обеспечены чистой водой. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первая в этом году стация обезжелезивания начала свою работу на одной из удаленных от города территорий: деревня Щекино входит в Нудольское территориальное управление. Уполномоченный представитель главы городского округа Клин по Нудольскому территориальному округу Николай Антонов рассказал, что запросы от жителей деревни по поводу воды поступают уже давно, не один год.

«Водопроводная система прокладывалась еще в бытность колхоза „Щекинский“ десятки лет назад. Конечно, вода, которую получали жители многоквартирных домов, была далека от идеальной, поэтому новая станция очистки воды — это решение проблемы для местных», — заметил Николай Антонов.

Чистая, без вредных примесей и запаха — именно такая вода теперь поступает в квартиры жителей деревни Щекино и дачников, проживающих на близлежащей территории.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Местная жительница Татьяна Разумовская вспоминает, что раньше вода была ржавая, даже коричневая, а теперь идет чистая как слеза. «Спасибо большое всем тем, кто решил нашу проблему — главе округа, рабочим „Водоканала“. Ребята работали, не покладая рук», — поблагодарила Татьяна Андреевна.

Модульная станция обезжелезивания в Щекине, можно сказать, уникальная. Для ЗАО «Водоканал» это был своеобразный эксперимент: рабочие обратились к руководству предприятия с предложением самим собрать пункт очистки воды. Закупили материал: задвижки, котлы, насосы, трубы. Оборудование — российского производства, автоматика — импортная.

«А что, дело-то нехитрое, хорошо нам знакомое. Модуль собрали, где нужно сварили, установили все, котлы и трубы соединили. Когда работу свою знаешь, все до винтика понимаешь, как сделано — то и сложностей нет. Я руками больше работал, а головой думал наш инженерный состав — Олег Геннадьевич Погорелов, Андрей Горохов. Сработали дружной командой», — поделился деталями слесарь «Водоканала» Сергей Сурков.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Установили станцию обезжелезивания рядом с котельной. Здесь есть освещение, и общую территорию легче охранять. Смонтировали станцию на муниципальной земле за счет средств «Водоканала».

Глава городского округа Клин Алена Сокольская подчеркнула, что новая станция обеспечит хорошей водой более 250 человек, и пообещала в текущем году продолжить реализацию губернаторской программы «Чистая вода».

К системе очистки совсем скоро присоединят и соседнюю к Щекину деревню Грешнево. «Водоканал» запланировал перекладку сетей на теплое время года. Жительница Грешнева Галина Курицина сказала, что чистую воду в деревне ждут все, и сомнений, что она появится, ни у кого нет.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Новая станция обезжелезивания построена с учетом того, что она будет обслуживать также соседние населенные пункты, а затем и новые, пока только строящиеся дома. Ее мощности — 20 кубов воды в час — хватит с запасом и на перспективу.

Директор ЗАО «Водоканал» Эдуард Кядиков сделал акцент на том, что станция очень проста в эксплуатации и обслуживании, все работает в автоматическом режиме.

«Вода фильтруется, фильтр очищается — цикличный процесс. Такое сравнение можно привести: яблоко откусил — кислород попал, яблоко желтое стало. Так и здесь: вода пришла, добавили кислород — она окислилась, затем ее пропускаем через фильтр — очистилась, пошла в систему. Фильтр сутки проработал — идет его промывка», — пояснил Эдуард Кядиков.

В совместных планах муниципалитета и ЗАО «Водоканал» — установка еще пяти подобных модульных пунктов обезжелезивания. Они позволят полностью обеспечить чистой водой без примесей и осадка все муниципальные многоквартирные дома городского округа Клин.