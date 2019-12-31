Чистая вода для 15 тысяч жителей. Насосную станцию открыли в микрорайоне Центр-2 Балашихи

В микрорайоне Центр-2 Балашихи запусти повысительную насосную станцию. Благодаря ей более 15 тысяч жителей получат качественную чистую воду.

Раньше вода поступала из скважин Горводоканала. Теперь она приходит из столичного водопровода и насосными группами в два подъема подается в сеть потребителям.

«В кратчайшие сроки был проведен монтаж, проведены все необходимые технологические операции, была произведена промывка. Поблагодарю Мосводоканал за оперативную работу и выполнение всех необходимых мероприятии», — сказал исполняющий обязанности министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Жительница микрорайона Центр-2 Наталия Брусенская говорит, что раньше вода была ржавой, картриджей фильтра хватало всего на неделю. Сейчас женщина довольна изменениями — вода стала чистая и прозрачная.

Построить насосную станцию и обеспечить жителей качественной водой должен был подрядчик, но он затянул со сроками. Вопрос взяли на контроль в администрации Балашихи и правительстве Московской области.

Чтобы повысить качество воды, с 2014 года в области реконструировано 300 водозаборных узлов и станций обезжелезивания. В прошлом году в Балашихе реконструировали пятый, седьмой и восьмой ВЗУ, в 2019-м — девятый и второй узлы, а также открыли станцию в микрорайоне Центр- 2.

«Вода действительно надлежащего качества, прозрачная, хорошая чистая. На сегодняшний день вопрос по микрорайону Центр-2 для нас решен. Мы договорились провести встречи во всех микрорайонах бывшего округа Железнодорожный, собрать основные жалобы по качеству воду, которые есть у жителей, как по горячей воде, так и по холодной», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

На основании замечаний власти и коммунальщики скорректируют планы на будущий год. В 2020-м в Балашихе установят станции обезжелезивания на пятом и шестом ВЗУ, а также планируют масштабную реконструкцию сетей.