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    19 октября 2021, 19:55

    Чистая вода без аварий. Водопроводные сети отремонтировали в Железнодорожном

    Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский проверил капремонт водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе

    Александр Блинов

    Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский проверил капитальный ремонт водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Осенью здесь завершился второй этап реконструкции.

    Чистая вода без аварий. Водопроводные сети отремонтировали в Железнодорожном

    Ремонтом занимались специалисты Балашихинского водоканала. Всего по итогам двух этапов реконструкции заменили более пяти километров водопроводных сетей. Это позволит обеспечить чистой водой жителей не только Железнодорожного, но и микрорайонов Ольгино, Северный, Южный и Кучино.

    Реализация программы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева была начата еще в 2018 году, напомнил Велиховский. Местные жители подтвердили, что работы велись непрерывно. Они уже видят результат.

    «Микрорайон Железнодорожный был для нас проблемной точкой, где любой срыв работы подачи воды приводил к достаточно большому загрязнению подаваемой воды. Этим водоводом мы повышаем в разы надежность и качество подаваемой воды. И, как соответствие, исключение аварийных ситуаций», — заявил глава МинЖКХ Подмосковья.

    Третий этап работ начнется в 2022 году. После его завершения аварийные ситуации будут исключены и всех жителей Железнодорожного обеспечат качественной питьевой водой.

    Ранее министр ЖКХ Подмосковья провел рабочее совещание в Солнечногорске, где обсудил вопросы улучшения качества водоснабжения.