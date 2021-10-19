Чистая вода без аварий. Водопроводные сети отремонтировали в Железнодорожном

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский проверил капитальный ремонт водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Осенью здесь завершился второй этап реконструкции.

Ремонтом занимались специалисты Балашихинского водоканала. Всего по итогам двух этапов реконструкции заменили более пяти километров водопроводных сетей. Это позволит обеспечить чистой водой жителей не только Железнодорожного, но и микрорайонов Ольгино, Северный, Южный и Кучино.

Реализация программы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева была начата еще в 2018 году, напомнил Велиховский. Местные жители подтвердили, что работы велись непрерывно. Они уже видят результат.

«Микрорайон Железнодорожный был для нас проблемной точкой, где любой срыв работы подачи воды приводил к достаточно большому загрязнению подаваемой воды. Этим водоводом мы повышаем в разы надежность и качество подаваемой воды. И, как соответствие, исключение аварийных ситуаций», — заявил глава МинЖКХ Подмосковья.

Третий этап работ начнется в 2022 году. После его завершения аварийные ситуации будут исключены и всех жителей Железнодорожного обеспечат качественной питьевой водой.

Ранее министр ЖКХ Подмосковья провел рабочее совещание в Солнечногорске, где обсудил вопросы улучшения качества водоснабжения.