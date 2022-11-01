Чистая питьевая вода появилась у жителей села Тропарево после реконструкции водозаборного узла | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 00:40 Чистая питьевая вода появилась у жителей села Тропарево после реконструкции водозаборного узла

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Более 1000 жителей села Тропарево в Можайском городском округе обеспечили качественной питьевой водой. Мин ЖКХ Подмосковья реконструировало водозаборный узел в населенном пункте.

С 30 октября у жителей села Тропарево появилась возможность получать качественную питьевую воду. Водозаборный узел в Тропареве обеспечивает питьевой водой жилые дома, социальные и культурно-бытовые объекты.

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Павильоны первого подъема с артезианскими скважинами и водонапорная башня были построены здесь более 60 лет назад.

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский сообщил, что реконструкция водозаборного узла в селе Тропарево была включена в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«30 октября мы приступили к пуско-наладочным работам на реконструированном объекте, мощность которого составляет 480 кубических метро в сутки. В ходе работ были применены современные российские технологии и инженерные решения. Реализация данного мероприятия позволила обеспечить качественной питьевой водой более одной тысячи жителей села Тропарево», — отметил Антон Велиховский.

На данный момент специалисты закончили работы по ограждению водозаборного узла, а также общестроительные работы всех зданий и сооружений.

Станция обезжелезивания с 30 октября работает в пусконаладочном режиме.