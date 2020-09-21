21 сентября 2020, 11:09
Число животных с бешенством снизилось в Подмосковье на 50% за два года
Подмосковных животных с бешенством стало в два раза меньше с 2018 года. Тогда зарегистрировали 191 случай, а сегодня их уже 67. При этом Сергиев Посад, Красногорск и Щелково показали самую благополучную ситуацию по количеству животных с опасным заболеванием.
Зарегистрированные к сентябрю случаи в Подмосковье связаны с 21 округами. Там нашли 32 домашних питомца с бешенством и 35 — диких животных.
Московская область показала значимое сокращение выявленных случаев, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
За два года число бешеных животных в Подмосковье снизилось более чем на 50%Андрей Разин.
Министр рассказал, что в сентябре 2018-го на территории региона выявили случаи бешенства, связанные с 42 городскими округами.
Ранее россиянам дали подробные рекомендации в вопросе о том, как уберечься от бешенства.