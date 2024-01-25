Подмосковье 25 января 2024, 22:10 Число жертв ДТП с участием такси в Подмосковье сократилось на 19% за год Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В прошлом году в Московской области произошло 370 аварий с участием такси. По вине водителей таксомоторных компаний произошло 230 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

В министерстве уточнили — число погибших в таких авариях сократилось на 19% в сравнении с 2022 годом.

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По данным Минтранса, главными причинами ДТП стали несоблюдение скоростного режима и дистанции, резкие маневрирования и перестроения на дорогах. Жителей Подмосковья призвали пользоваться услугами проверенных такси. В случае с нелегальными перевозчиками можно попасть к водителям без необходимого водительского стажа. К тому же страховки у пассажира точно не будет.

Сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса проводят рейды по выявлению нарушителей. За каждое из нарушений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

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