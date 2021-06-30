Число желающих привиться от COVID-19 в Дубне выросло в пять раз

COVID-19 помолодел. Среди заболевших все больше тех, кто младше 50 лет. Из-за новой волны пандемии в Дубне выросло количество желающих привиться от коронавируса.

Никита Бесаев — студент университета «Дубна». Он прошел вакцинацию от коронавируса и теперь уверен, что в сентябре его допустят к учебе в очном формате. Своим примером, Никита хотел показать и другим студентам, что это не страшно.

«Приходится делать, но я и сам не против. Меня еще расстраивает тот факт, что я должен каждому доказывать, что прививка — это не плохо, что у тебя хвост не вырастет, руки не отвалятся», — рассказал Никита Бесаев, житель Дубны.

У прививочного кабинета Дубненской поликлиники с восьми утра до восьми вечера настоящий ажиотаж. Ежедневно медики выезжают и на предприятия. За последние пару недель запись на вакцинацию в городе выросла в пять раз.

«Если полгода назад мы прививали 15-30 человек максимально, то теперь нагрузка колоссальная, более 120-130 человек в день в каждом прививочном пункте. Это и первый этап вакцинации, и второй этап вакцинации», — отметила Станислава Тотева, заместитель главного врача Дубненской городской больницы.

130 человек — это только в одной поликлинике, всего же в городе медики прививают около 300 горожан ежедневно. Вакцины в Дубне достаточно. Хватит на всех желающих. Сейчас на выбор есть «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», скоро поступит и «КовиВак». Житель Дубны Евгений Тарасов выбрал «Спутник V», а сам вопрос — прививаться или нет, перед ним не стоял.

«Родственники болели, потом друзья перенесли на ногах, сейчас все вакцинировались, как и положено», — уточнил Евгений Тарасов, житель Дубны.

Прививочная кампания в городе продолжится. Пока за все время в Дубне привились 13,5 тысячи человек, а это 36,6% от общего числа взрослого населения.