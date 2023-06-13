Подмосковье 13 июня 2023, 12:57 Число жалоб жителей Подмосковья за неделю снизилось в 32 округах Госжилинспекция Московской области

Читать 360tv в

На прошлой неделе в Госжилинспекцию Московской области поступило 6010 обращений жителей региона. Их направили через Единую диспетчерскую службу. Уже сейчас ведомство решило более 3,9 тысячи проблем в сфере ЖКХ, сообщила руководитель инспекции Ольга Федина.

Неделей ранее количество обращений сократилось в 32 городских округах. Например, в Зарайске их число снизилось на 67%, в Бронницах — на 60%, в Волоколамске —на 56%, в Можайске — на 52%, а в Луховицах — на 40%. Ни одного обращения не поступило из трех ЗАТО — Восход, Звездный Городок и Молодежный.

Реклама

Уборкой подъездов были недовольны 647 раз. Количество заявок снизилось в среднем на 3% в 24 муниципалитетах, например в Клину, Солнечногорске, Кашире и Раменском округе. А жители Бронниц, Власихи, Егорьевска, Зарайска, Краснознаменска, Серебряных Прудов, Талдома, Черноголовки и Шаховской остались удовлетворены чистотой парадных.

Неисправные лифты на прошлой неделе мешали в 348 случаях. Число подобных проблем сократилось на 6%.

«К заявкам в этой категории всегда повышенное внимание. Жители могут сообщить в ЕДС о вибрации кабин, повреждениях в блоке управления, отсутствии освещения и связи с диспетчером, переподъеме или переспуске кабины относительно этажа», — заявила Федина.

Жалоб по поводу выступающих козырьков и других элементов на крыльце дома было на прошлой неделе 292. Их стало меньше в 16 округах, в том числе в Лосино-Петровском, Мытищах, Дмитрове, Долгопрудном и Пушкино. Подобных сигналов не поступало из Бронниц, Волоколамска, Дзержинского и других муниципалитетов. Также жители Подмосковья просили восстановить освещение в парадных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».