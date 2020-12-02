Число жалоб жителей Подмосковья сократилось больше чем в 2 раза из-за ЦУРов

Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко провел совещание по подведению итогов исполнения поручений президента по организации ЦУРов. В ходе него губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что благодаря цифровым решениям количество жалоб сократилось в 2,3 раза.

Чернышенко отметил, что была проведена большая работа касательно открытия центров. Во всех субъектах страны созданы ЦУРы и назначены руководители цифровой трансформации (РЦТ). По его словам, сейчас важно сохранить набранную скорость и увеличить в регионах оперативность реагирования на жалобы граждан. Он добавил, что в ближайшее время состоится серия обучающих семинаров для сотрудников и руководителей центров, а также появится рейтинговая система оценки результатов деятельности РЦТ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился с РЦТ передовыми практиками, внедренными в регионе.

«Главная задача „цифры“ — делать жизнь людей комфортнее, а работу бизнеса проще. Внедряя цифровые решения в Подмосковье, мы смотрим в первую очередь, насколько они удобны и позволяют экономить ресурсы и время. В регионе предоставляются более 450 государственных и муниципальных услуг, и почти 200 из них оцифрованы», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что каждую неделю правительство начинает с анализа обращений граждан, поступивших через ЦУР. Благодаря этому количество жалоб сократилось в 2,3 раза. За 11 месяцев этого года их пришло только 850 тысяч. Глава региона добавил, что для организации эффективной работы необходим контроль и персональная ответственность на всех уровнях — от губернатора и профильных заместителей до конкретного исполнителя.

Основные задачи для РЦТ — перевод госуслуг в электронный вид, а также цифровизация контрольно-надзорной деятельности и эффективное управление регионом на основе полученных данных.