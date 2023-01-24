Подмосковье 24 января 2023, 17:20 Число жалоб в сфере ЖКХ в Сергиевом Посаде за неделю снизилось на 14%

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За последние семь дней жители Сергиева Посада обратились в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) 223 раза. Коммунальщики уже отработали более 160 заявок. По словам главы Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой, общее количество жалоб снизилось на 14%.

Чаще всего люди просили наладить отопление, напор горячей воды и убрать мусор в подъездах.

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Федина напомнила, что заявку можно оставить через портал ЕДС. Обращение должны отработать в течение 24 часов, после чего работы согласуют с обратившимся в ведомство жителем.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.

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