Подмосковье 06 февраля 2023, 12:50 Число жалоб в сфере ЖКХ уменьшилось в 47 округах Подмосковья за две недели

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На прошлой неделе Госжилинспекция Московской области обработала в Центре управления регионом 6,6 тысячи обращений в сфере ЖКХ. За 14 дней число жалоб снизилось в 47 округах.

Специалисты закрыли более 4,9 тысячи заявок. За последнюю неделю их количество в среднем уменьшилось на 14%, заявила руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина.

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Активнее всего снижалось число жалоб в Дмитровском — там их стало на 76% меньше. Далее следует Талдомский (-69%), Шаховская (-67%), Лотошино (-60%) и Фрязино (-52%). Из закрытых административно-территориальных образований Восход и Молодёжный обращений не поступало.

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Также специалисты инспекции получили 981 заявку относительно уборки в подъездах. Подобных обращений стало меньше на 75% во Фрязине, на 61% — в Серпухове и на 60% — в Жуковском. Таких жалоб не поступало из Власихи, Зарайска, Талдомского и других.

Починить лифты просили 477 раз в Орехово-Зуеве, Воскресенске и Королеве. При этом в Дубне, Богородском, Кашире и других таких проблем не возникало. Также восстановить освещение в подъездах хотели 443 жителя в Щелкове, Власихе и Долгопрудном.

Отметим, обращение в сфере ЖКХ можно направить через портал ЕДС МО.

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