06 февраля 2023, 20:52
Число жалоб в сфере ЖКХ от жителей Химок уменьшилось на 13% за неделю
В Центр управления регионом за последнюю неделю поступило 514 заявок жителей Химок. Из них более 390 обращений закрыли. Их число уменьшилось на 13%, сообщила руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина.
Так, обращений о неработавшей вентиляции в квартире не было, проблем с отоплением стало на 60% меньше, а по наладке системы отопления — на 54%.
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Самой популярной заявкой были грязные подъезды — 86 обращений.
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Отметим, направить заявку можно через портал ЕДС МО. Ее обязаны отработать в течение суток.
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Химки
Госжилинспекция Подмосковья
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