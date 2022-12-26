Подмосковье 26 декабря 2022, 09:51 Число жалоб по работе ЖКХ в Подмосковье снизилось на 10% за неделю

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Жители Подмосковья оставили на 10% меньше жалоб на работу ЖКХ на минувшей неделе. Всего Госжилинспекция обработала 9,8 тысячи обращений, из которых по 7,1 тысячи уже приняли решения.

Число заявок снизилось в Черноголовке на 83%, в Бронницах на 67%, в Дзержинском на 62%, в Талдоме на 50% и в Солнечногорске на 32%. Из Восхода не поступило ни одного обращения.

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Чаще всего жители просили устранить наледь и сосульки на крышах, это 1115 заявок. Еще 747 раз обратились по поводу уборки подъездов и 542 раза — по поводу ремонта лифтов.

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«Полное устранение последствий декабрьских ненастий сейчас — основная задача организаций ЖКХ. Мы держим эти работы на постоянном контроле. В ЕДС появилась новая категория — „Устранить отсутствие/обеспечить наличие сигнальной ленты в местах возможного схода снега и наледи“. Просим жителей незамедлительно сигнализировать о таких нарушениях», — отметила глава Госжилинспекции области Ольга Федина.

Она добавила, что наибольший темп снижения показали заявки об обеспечении отопления в квартирах и домах, а также восстановление освещения в подъездах.

Направить заявку жители региона могут на сайте ЕДС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. Так, недавно в регионе открыли первый участок Северного обхода Лобни и Лобненское шоссе.