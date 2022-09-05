Жалобы на состояние дворов в Подмосковье сократились на 21% | 360°

Подмосковье 05 сентября 2022, 18:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жалобы на состояние дворов в Подмосковье сократились на 21% pixabay.com

Читать 360tv в

Недавно прошло совещание губернатора Подмосковья с представителями областного правительства. На нем обсуждались вопросы содержания территорий, сравнивались и анализировались данные прошлого и текущего года. Было отмечено, что уже удалось провести глобальную работу в этом направлении. Делается все для того, чтобы количество обращений снижалось, а качество содержания дворов повышалось.

«Сравнили два аналогичных периода этого года и прошлого. За лето-2021 поступило 203 тысячи сигналов от населения по качеству содержания дворов, а в этом году — 160 тысяч, то есть на 21% меньше. При этом незначительное увеличение обращений отмечено лишь в 11 из 60 городских округов», — прокомментировала Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Министр отметила, что в этом сезоне было испробовано множество нововведений. Например, приемка двора проходила по специальному чек-листу на соответствие нормативам. Кроме того, полностью изменился KPI сотрудников территориальных отделов и подход к инспектированию территорий.

Реклама

Сейчас начинается осенне-зимний сезон, поэтому работа будет особенно тщательной. Будет произведен контроль коммунальных служб, чтобы все они были готовы к наступлению холодов. Также специалисты продолжат контролировать состояние дворов и проведут работу с округами по качеству и скорости отработки обращений местных жителей.

0 0 0 0 0 0