Жалобы на состояние дворов в Подмосковье сократились на 21% | 360°

Все новости

Мир

06 сентября 2022, 20:01

Слова главы МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС оценили как техническое заявление

Эксклюзив

06 сентября 2022, 19:58

«Единственное решение». Идею сменить хиджабы на платки в школах назвали разумной

Реклама

Власть

06 сентября 2022, 19:47

Путин оценил востребованность ВЭФ как наивысшую

Подмосковье

06 сентября 2022, 19:46

Мурал с изображением девушки племени майя с татуировкой русского ученого Кнорозова появился в Балашихе

Общество

06 сентября 2022, 19:13

Раненая белая «медведица» с острова Диксон оказалась самцом

Мир

06 сентября 2022, 19:11

Эрдоган против антироссийских санкций. Президент Турции дал понять Западу, что гегемонии конец

Подмосковье

06 сентября 2022, 18:56

Детсад на улице Твардовского в Балашихе разгрузил очередь

Подмосковье

06 сентября 2022, 18:53

Детей-шахматистов позвали на международный турнир в «Крокус Сити»

Подмосковье

06 сентября 2022, 18:52

Больше 50 тысяч малых и средних предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье в 2022 году

Подмосковье

05 сентября 2022, 18:43

Жалобы на состояние дворов в Подмосковье сократились на 21%

Читать 360tv в

Недавно прошло совещание губернатора Подмосковья с представителями областного правительства. На нем обсуждались вопросы содержания территорий, сравнивались и анализировались данные прошлого и текущего года. Было отмечено, что уже удалось провести глобальную работу в этом направлении. Делается все для того, чтобы количество обращений снижалось, а качество содержания дворов повышалось.

«Сравнили два аналогичных периода этого года и прошлого. За лето-2021 поступило 203 тысячи сигналов от населения по качеству содержания дворов, а в этом году — 160 тысяч, то есть на 21% меньше. При этом незначительное увеличение обращений отмечено лишь в 11 из 60 городских округов», — прокомментировала Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Министр отметила, что в этом сезоне было испробовано множество нововведений. Например, приемка двора проходила по специальному чек-листу на соответствие нормативам. Кроме того, полностью изменился KPI сотрудников территориальных отделов и подход к инспектированию территорий.

Реклама

Сейчас начинается осенне-зимний сезон, поэтому работа будет особенно тщательной. Будет произведен контроль коммунальных служб, чтобы все они были готовы к наступлению холодов. Также специалисты продолжат контролировать состояние дворов и проведут работу с округами по качеству и скорости отработки обращений местных жителей.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама