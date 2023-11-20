Подмосковье 20 ноября 2023, 11:28 Число жалоб на проблемы в сфере ЖКХ снизилось на 13% в Подмосковье за неделю Наладка отопления / Госжилинспекция Московской области

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Третью неделю в Подмосковье снижается количество жалоб на жилищные проблемы. Только за неделю показатели уменьшились на 13%.

За семь дней Госжилинспекция Московской области обработала в областном Центре управления регионом 8,4 тысячи заявок от жителей, свыше 6,3 тысячи из которых уже решили.

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Наивысшие темпы снижения продемонстрировали Волоколамск, Черноголовка, Егорьевск, Кашира и Солнечногорск. Отмечается, что за указанный период из Восхода, Звездного Городка и Молодежного не поступило ни одного обращения.

В тематический топ вошли: уборка подъездов, обеспечение отопления в квартирах и восстановление освещения в подъездах. Жителям Московской области напоминают, что направить обращение можно через портал ЕДС МО. Управляющая компания возьмет заявку в работу в течение 24 часов и выполнит ее в установленные регламентом сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей, и назвал тему «чувствительной и важной».

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