Число жалоб на портале «Добродел» снизилось по сравнению с прошлым годом | 360°

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Число жалоб на портале «Добродел» снизилось по сравнению с прошлым годом

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Количество обращений жителей по вопросам содержания территорий снизилось по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Сравнительный анализ обращений граждан на портале «Добродел» показал, что обращений стало меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом было заявлено на совещании Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Главное управление содержания территорий Подмосковья продолжает работу по инспектированию дворовых и общественных территорий, а также активно ведет работу по предупреждению нарушений.

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«Глобальная работа в сфере содержания общественных и дворовых территорий помогает снижать количество обращений жителей. По сравнению с сентябрем прошлого года, на портале „Добродел“ удалось снизить количество жалоб на одну тысячу. Это существенный показатель, но нашей команде и коммунальным предприятием Подмосковья предстоит еще много работы», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Руководитель ГУСТ Светлана Аипова также отметила, что в управлении изменили KPI сотрудников территориальных отделов и подход к инспектированию территорий. Инспекции проводят по чек-листам, применяют современные технологии мониторинга, а также проводят  разъяснительную работу с муниципальными бюджетными учреждениями.

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