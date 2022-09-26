Число жалоб на портале «Добродел» снизилось по сравнению с прошлым годом | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 23:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Число жалоб на портале «Добродел» снизилось по сравнению с прошлым годом

Читать 360tv в

Количество обращений жителей по вопросам содержания территорий снизилось по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Сравнительный анализ обращений граждан на портале «Добродел» показал, что обращений стало меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом было заявлено на совещании Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Реклама

Главное управление содержания территорий Подмосковья продолжает работу по инспектированию дворовых и общественных территорий, а также активно ведет работу по предупреждению нарушений.

Реклама

«Глобальная работа в сфере содержания общественных и дворовых территорий помогает снижать количество обращений жителей. По сравнению с сентябрем прошлого года, на портале „Добродел“ удалось снизить количество жалоб на одну тысячу. Это существенный показатель, но нашей команде и коммунальным предприятием Подмосковья предстоит еще много работы», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Руководитель ГУСТ Светлана Аипова также отметила, что в управлении изменили KPI сотрудников территориальных отделов и подход к инспектированию территорий. Инспекции проводят по чек-листам, применяют современные технологии мониторинга, а также проводят разъяснительную работу с муниципальными бюджетными учреждениями.

0 0 0 0 0 0