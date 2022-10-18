Число жалоб на отопление снизилось в Подмосковье за прошлую неделю | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 01:43 Число жалоб на отопление снизилось в Подмосковье за прошлую неделю

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Госжилинспекция Подмосковья обработала за прошлую неделю в Центре управления регионом 7,5 тысячи заявок жителей. Свыше четырех тысяч из них за это время перешли в категорию выполненных, сообщили в пресс-службе ГЖИ.

Руководитель Госжилинспекции Ольга Федина отметила, что вторую неделю подряд наблюдается значительное (на 30%) снижение количества обращений, в основном жители реже жалуются на отопление.

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«Мы продолжаем держать на особом контроле ход отопительного сезона в многоквартирных домах. При этом не забываем про вопросы, которые больше всего волнуют жителей вне зависимости от сезона. Прежде всего, это уборка мест общего пользования, а также состояние лифтов», – сказала Ольга Федина.

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Чаще всего жители жалуются в категории «Обеспечить функционирование системы отопления в квартире в соответствии с нормативными требованиями». Здесь поступило 812 заявок - это на 49% меньше, чем две недели назад.

Лидерами по снижению жалоб на прошлой неделе стали Бронницы (-87%), Лотошино (-64%), Дубна (-60%), Чехов (-56%), Рузский округ и Ступино (-52%). В пресс-службе ГЖИ добавили, что обращений не поступало из Восхода, Молодежного и Звездного городка.

Ранее зампредседателя областного правительства Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что снегоуборочная техника в Подмосковье готова к зиме на 89%.