Подмосковье 01 декабря 2022, 17:52 Число жалоб на чистоту в Подмосковье снизилось на 32% в ноябре

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Нововведения в работе МЦУР помогли снизить число жалоб на содержание территорий в Подмосковье на 32% за неделю. Это новые методы контроля за вывозом навалов мусора с контейнерных площадок, рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова.

Она объяснила, что контроль чистоты старались сделать более эффективным и регулярным, поэтому в каждом муниципалитете определили ответственного сотрудника МЦУР.

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«Главное — работа на опережение и ликвидация навалов мусора до того, как жители сообщат о проблеме. Соответственно, положительная динамика по обращениям граждан не заставила себя ждать: по сравнению с октябрем, число замечаний уменьшилось на 32%», — отметила она.

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Заметнее всего оказались изменения в Коломне — там число обращений снизилось на 62%. В Домодедове на 51%, а в Солнечногорске на 48%. Кроме того, замечания стали быстрее обрабатывать.

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