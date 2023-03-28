Подмосковье 28 марта 2023, 03:35 Число жалоб через подмосковный портал «Добродел» за год сократилось на 25% Главгосстройнадзор МО

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Количество обращений через портал «Добродел» за год сократилось на 25%. В первом квартале 2023 года жалоб было 344, а в аналогичном периоде прошлого года — 466, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области

Инспекторы рассмотрели 154 заявки, которые касались содержания строительных площадок. Также специалисты обработали еще 80 обращений по теме самовольного строительства зданий, исполнению застройщиками обязательств по договорам долевого участия и по ходу строительства объектов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил начать весеннюю уборку дворов, парков и общественных пространств Московской области. По его словам, в регионе есть достаточное количество и объемы ресурсов и средств, чтобы все привести в порядок.

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