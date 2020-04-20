Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 5,2 тысячи

В Московской области за сутки выявили 578 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии их число превышает 5,2 тысячи.

В Подмосковье зафиксировали 5241 случай коронавируса с начала эпидемии, 176 человек выздоровели, а 49 умерли, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф утром 20 апреля. С января в регионе сделали больше 99 тысяч тестов на коронавирус.

Для борьбы с распространением коронавируса в Подмосковье действует режим изоляции. Это значит, что выходить из дома можно только по обоснованной причине. Например, на работу, за продуктами или для выгула собаки.

Чтобы контролировать передвижения и снизить число необоснованных поездок, в Московской области ввели систему цифровых пропусков. Их нужно оформлять только для поездок на транспорте: на такси, в автобусе, на личном автомобиле, на велосипеде. Чтобы оформить такой пропуск для общественного транспорта, нужно обязательно указать номер социальной карты, «Стрелки» или «Тройки». Пешком дойти до работы или до магазина можно без пропуска.

В России с начала эпидемии зафиксировано больше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом.