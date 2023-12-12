12 декабря 2023, 06:00
Число заключенных договоров на догазификацию в Подмосковье достигло 119 тысяч
Количество заключенных договоров на догазификацию среди жителей Подмосковья достигло 119 тысяч. Об этом министр энергетики региона Александр Самарин.
«Московская область является лидером по исполнению президентской программы. Если в 2021 году мы стартовали с цифрой 2805 населенных пунктов, то сегодня в программу вошло более 3,1 тысячи поселений», — добавил Самарин.
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Министр присоединился к церемонии подключения к газу нового потребителя в Богородском округе. Им стала многодетная семья.
«Торжественный пуск газа в дом мы осуществляем не впервые. Фактически такими мероприятиями мы подводим итоги года. В процессе общаемся с жителями, получаем от них обратную связь», — сообщил председатель комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игорь Коханый.
После церемонии пуска газа прошло заседание. На нем обсудили итоги реализации программы социальной газификации в 2023 году.
«На сегодняшний день определен потенциал газификации Московской области — 155 тысяч домовладений. В настоящий момент пуск газа осуществлен в 43 тысячи домовладений» — отметил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Также в Подмосковье выполнили 1,1 тысячи льготных подключений. На заседании обсудили перечень льготных категорий граждан и его расширение. В него включат участников СВО и членов их семей, инвалидов I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и другие. Также на мероприятии напомнили о газификации больниц. В Московской области в данную программу включили ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» и ГБУЗ МО «МО Клинический наркологический диспансер» в Серпухове.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Газ
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