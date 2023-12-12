Подмосковье 12 декабря 2023, 06:00 Число заключенных договоров на догазификацию в Подмосковье достигло 119 тысяч Анастасия Агафонова

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Количество заключенных договоров на догазификацию среди жителей Подмосковья достигло 119 тысяч. Об этом министр энергетики региона Александр Самарин.

«Московская область является лидером по исполнению президентской программы. Если в 2021 году мы стартовали с цифрой 2805 населенных пунктов, то сегодня в программу вошло более 3,1 тысячи поселений», — добавил Самарин.

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Министр присоединился к церемонии подключения к газу нового потребителя в Богородском округе. Им стала многодетная семья.

«Торжественный пуск газа в дом мы осуществляем не впервые. Фактически такими мероприятиями мы подводим итоги года. В процессе общаемся с жителями, получаем от них обратную связь», — сообщил председатель комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игорь Коханый.

После церемонии пуска газа прошло заседание. На нем обсудили итоги реализации программы социальной газификации в 2023 году.

«На сегодняшний день определен потенциал газификации Московской области — 155 тысяч домовладений. В настоящий момент пуск газа осуществлен в 43 тысячи домовладений» — отметил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Также в Подмосковье выполнили 1,1 тысячи льготных подключений. На заседании обсудили перечень льготных категорий граждан и его расширение. В него включат участников СВО и членов их семей, инвалидов I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и другие. Также на мероприятии напомнили о газификации больниц. В Московской области в данную программу включили ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» и ГБУЗ МО «МО Клинический наркологический диспансер» в Серпухове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

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